"Аякс" в ювілейний раз виборов Кубок Нідерландів з футболу

Деталі

Відкрити рахунок у матчі вдалося Гравенберху (23-тя хв). Через 7 хвилин номінальні гості зрівняли шанси команд на перемогу. Доля вирішилася в компенсований час до гри, коли Давид Нерес подарував “Аяксу” перемогу (2:1).

Примітно, що цей тріумф в національному Кубку став вже 20-м в історії клубу — рекорд змагань. Далі за кількістю завойованих кубків країни йде “Фейєнорд” — 13, і “ПСВ” — 9.

Доповнення

“Аякс” паралельно впевнено йде до чемпіонського титулу в першості Нідерландів — 72 очки після 28 матчів, що на 11 більше, ніж у “АЗ” і “ПСВ”.