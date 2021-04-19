"Аякс" в юбилейный раз завоевал Кубок Нидерландов по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Роттердаме на стадионе "Фейеноорд" состоялся финальный матч Кубка Нидерландов, в котором "Аякс" соревновался с "Витесс", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
Открыть счет в матче удалось Гравенберху (23-я мин). Через 7 минут номинальные гости сравняли шансы команд на победу. Судьба решилась в компенсированное время к игре, когда Давид нерес подарил “Аяксу” победу (2:1).
Примечательно, что этот триумф в национальном Кубке стал уже 20-м в истории клуба — рекорд соревнований. Далее по количеству завоеванных кубков страны идет “Фейеноорд” — 13, и “ПСВ” — 9.
Дополнение
“Аякс” параллельно уверенно идет к чемпионскому титулу в первенстве Нидерландов — 72 очка после 28 матчей, что на 11 больше, чем в “АЗ” и “ПСВ”.