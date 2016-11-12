Автори Пейзажної алеї поділилися метою створення пам'ятника Анні Ярославні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Так, 10 листопада в Києві, у Сквері на Львівській площі відбулась урочиста церемонія відкриття пам’ятника королеві Франції Анні Ярославні. Авторами монумента виступили відомі українські скульптори Костянтин Скритуцький і Федір Баландін, які є розробниками комплексу скульптур на Пейзажній алеї в столиці, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Головна ідея, яку ми намагаємося донести українцям, — ми не вступаємо в Європу, ми до неї повертаємося. У цьому сенсі постать Анни Ярославни найбільш показова, а її батько, Ярослав Мудрий, був одним з перших євроінтеграторів в історії України,” — розповів один із творців пам’ятника Ф.Баландін.
“Я щасливий, що Анна, нарешті, дочекалась свого часу. Бо її дід, Володимир, прикрашає дніпровські схили у Києві вже майже двісті років, батько, Ярослав, — 20 років пильнує Золоті ворота. Тож нарешті родина збереться” на київських теренах," — додав автор.
Як повідомляв УНН, відкривали монумент у присутності Міністра культури України Євгена Нищука, посла Франції Ізабель Дюмон та послів Бельгії, Швейцарії, Мексики, Польщі, Словенії, Норвегії й Грузії.
Довідка УНН: Анна Ярославна — середня дочка князя Київського Ярослава Мудрого та його другої дружини Інгігерди — дочки короля Шотландії і Швеції. Анна стала другою дружиною французького короля Генріха I Капета, а згодом королевою Франції, мати майбутнього короля Філіпа І. В історії цієї країни вона залишилася як прабабуся майже 30 французьких королів.