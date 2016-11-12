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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Автори Пейзажної алеї поділилися метою створення пам'ятника Анні Ярославні

Автори Пейзажної алеї поділилися метою створення пам'ятника Анні Ярославні

Київ • УНН

 • 8813 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Так, 10 листопада в Києві, у Сквері на Львівській площі відбулась урочиста церемонія відкриття пам’ятника королеві Франції Анні Ярославні. Авторами монумента виступили відомі українські скульптори Костянтин Скритуцький і Федір Баландін, які є розробниками комплексу скульптур на Пейзажній алеї в столиці, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

“Головна ідея, яку ми намагаємося донести українцям, — ми не вступаємо в Європу, ми до неї повертаємося. У цьому сенсі постать Анни Ярославни найбільш показова, а її батько, Ярослав Мудрий, був одним з перших євроінтеграторів в історії України,” — розповів один із творців пам’ятника Ф.Баландін.

“Я щасливий, що Анна, нарешті, дочекалась свого часу. Бо її дід, Володимир, прикрашає дніпровські схили у Києві вже майже двісті років, батько, Ярослав, — 20 років пильнує Золоті ворота. Тож нарешті родина збереться” на київських теренах," — додав автор.

Як повідомляв УНН, відкривали монумент у присутності Міністра культури України Євгена Нищука, посла Франції Ізабель Дюмон та послів Бельгії, Швейцарії, Мексики, Польщі, Словенії, Норвегії й Грузії.

Довідка УНН: Анна Ярославна — середня дочка князя Київського Ярослава Мудрого та його другої дружини Інгігерди — дочки короля Шотландії і Швеції. Анна стала другою дружиною французького короля Генріха I Капета, а згодом королевою Франції, мати майбутнього короля Філіпа І. В історії цієї країни вона залишилася як прабабуся майже 30 французьких королів.

Українські Національні Новини

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