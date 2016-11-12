Авторы Пейзажной аллее поделились целью создания памятника Анне Ярославне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Так, 10 ноября в Киеве, в Сквере на Львовской площади состоялась торжественная церемония открытия памятника королеве Франции Анне Ярославне. Авторами монумента выступили известные украинские скульпторы Константин Скритуцкий и Федор Баландин, которые являются разработчиками комплекса скульптур на Пейзажной аллее в столице, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Главная идея, которую мы пытаемся донести украинцам, - мы не вступаем в Европу, мы к ней возвращаемся. В этом смысле фигура Анны Ярославны наиболее показательна, а ее отец, Ярослав Мудрый, был одним из первых евроинтеграторов в истории Украины ", - рассказал один из создателей памятника Ф.Баландин.
"Я счастлив, что Анна, наконец, дождалась своего времени. Потому что ее дед, Владимир, украшает днепровские склоны в Киеве уже почти двести лет, отец, Ярослав - 20 лет следит за Золотыми воротами. Поэтому наконец-то семья соберется "на киевской территории", - добавил автор.
Как сообщал УНН, открывали монумент в присутствии Министра культуры Украины Евгения Нищука, посла Франции Изабель Дюмон и послов Бельгии, Швейцарии, Мексики, Польши, Словении, Норвегии и Грузии.
Справка: Анна Ярославна - средняя дочь князя Киевского Ярослава Мудрого и его второй жены Ингигерды - дочери короля Шотландии и Швеции. Анна стала второй женой французского короля Генриха I Капета, а впоследствии королевой Франции, мать будущего короля Филиппа I. В истории этой страны она осталась как прабабушка почти 30 французских королей.