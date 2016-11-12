Авторы Пейзажной аллее поделились целью создания памятника Анне Ярославне

ukru
15 марта, 19:03 • 109270 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149875 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127207 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120480 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106955 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102491 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97167 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127181 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128806 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127460 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 47461 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 43212 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 65853 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 51257 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 30869 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 127181 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 127023 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 263803 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 293060 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 229311 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106515 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128807 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112567 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129767 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131726 просмотра
Актуальное
Авторы Пейзажной аллее поделились целью создания памятника Анне Ярославне

Авторы Пейзажной аллее поделились целью создания памятника Анне Ярославне

Киев • УНН

 • 8812 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Так, 10 ноября в Киеве, в Сквере на Львовской площади состоялась торжественная церемония открытия памятника королеве Франции Анне Ярославне. Авторами монумента выступили известные украинские скульпторы Константин Скритуцкий и Федор Баландин, которые являются разработчиками комплекса скульптур на Пейзажной аллее в столице, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

"Главная идея, которую мы пытаемся донести украинцам, - мы не вступаем в Европу, мы к ней возвращаемся. В этом смысле фигура Анны Ярославны наиболее показательна, а ее отец, Ярослав Мудрый, был одним из первых евроинтеграторов в истории Украины ", - рассказал один из создателей памятника Ф.Баландин.

"Я счастлив, что Анна, наконец, дождалась своего времени. Потому что ее дед, Владимир, украшает днепровские склоны в Киеве уже почти двести лет, отец, Ярослав - 20 лет следит за Золотыми воротами. Поэтому наконец-то семья соберется "на киевской территории", - добавил автор.

Как сообщал УНН, открывали монумент в присутствии Министра культуры Украины Евгения Нищука, посла Франции Изабель Дюмон и послов Бельгии, Швейцарии, Мексики, Польши, Словении, Норвегии и Грузии.

Справка: Анна Ярославна - средняя дочь князя Киевского Ярослава Мудрого и его второй жены Ингигерды - дочери короля Шотландии и Швеции. Анна стала второй женой французского короля Генриха I Капета, а впоследствии королевой Франции, мать будущего короля Филиппа I. В истории этой страны она осталась как прабабушка почти 30 французских королей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы