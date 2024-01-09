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28 березня, 18:00 • 134639 перегляди

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28 березня, 17:13 • 145938 перегляди

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Автомобіль в'їхав у ворота Білого дому

Автомобіль в'їхав у ворота Білого дому

Київ • УНН

 • 27672 перегляди

Автомобіль врізався у ворота Білого дому; водій затриманий Секретною службою для проведення розслідування.

У Вашингтоні машина протаранила ворота Білого дому. Водія затримано, повідомили у Секретній службі США, пише NBC News, передає УНН.

Деталі

Представник Секретної служби заявив, що інцидент стався у понеділок, 8 січня, о 18.00 за місцевим часом.

Співробітники правоохоронних органів розслідують причину атаки на зовнішню огорожу.

Директор Секретної служби зв'язку Ентоні Гульєлмі підтвердив інцидент.

У США залишилося близько 1 млрд доларів для власної безпеки - Білий дім11.12.23, 15:27 • 27411 переглядiв

Водія взяли під варту, ми з’ясовуємо передумови та перебіг подій

повідомив Гульєлмі.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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