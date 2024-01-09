Автомобіль в'їхав у ворота Білого дому
Київ • УНН
Автомобіль врізався у ворота Білого дому; водій затриманий Секретною службою для проведення розслідування.
У Вашингтоні машина протаранила ворота Білого дому. Водія затримано, повідомили у Секретній службі США, пише NBC News, передає УНН.
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Представник Секретної служби заявив, що інцидент стався у понеділок, 8 січня, о 18.00 за місцевим часом.
Співробітники правоохоронних органів розслідують причину атаки на зовнішню огорожу.
Директор Секретної служби зв'язку Ентоні Гульєлмі підтвердив інцидент.
У США залишилося близько 1 млрд доларів для власної безпеки - Білий дім11.12.23, 15:27 • 27411 переглядiв
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