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19 березня, 18:42 • 40417 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 87040 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 93688 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113910 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120488 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117650 перегляди

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Австрія скасовує заборону на польоти до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Австрія з 1 серпня скасовує заборону на посадку літаків із країн "червоної зони", у тому числі й з України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.

"У мене дві новини: добра і погана. Добра полягає у тому, що з 1 серпня Австрія скасовує заборону на посадку літаків з "країн ризику", у тому числі з України. Погана полягає у тому, що схоже на те, що загальний режим в’їзду українців в Австрію лишається незмінним. Себто ніякого туризму. В’їжджають ті, хто мають посвідку на проживання, ті, хто летять з особливих сімейних обставин (весілля, возз’єднання сім’ї, похорон...), а також на термінове лікування. Всі повинні мати при собі свіжий тест на COVID-19", - написав Олександр Щерба.

Він зазначив, що офіційну ноту про новий режим очікують завтра.

"Знаю, що дуже багато питань від українських студентів, які щойно вступили до австрійських вишів і тому ще не мають посвідки на проживання. Відповіді щодо порядку їхнього прибуття я поки не маю. Матиму - напишу",- додав Олександр Щерба.

Нагадаємо, 27 липня Австрія обмежила в’їзд українцям на свою територію.

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