Австрія скасовує заборону на польоти до України

"У мене дві новини: добра і погана. Добра полягає у тому, що з 1 серпня Австрія скасовує заборону на посадку літаків з "країн ризику", у тому числі з України. Погана полягає у тому, що схоже на те, що загальний режим в’їзду українців в Австрію лишається незмінним. Себто ніякого туризму. В’їжджають ті, хто мають посвідку на проживання, ті, хто летять з особливих сімейних обставин (весілля, возз’єднання сім’ї, похорон...), а також на термінове лікування. Всі повинні мати при собі свіжий тест на COVID-19", - написав Олександр Щерба.

Він зазначив, що офіційну ноту про новий режим очікують завтра.

"Знаю, що дуже багато питань від українських студентів, які щойно вступили до австрійських вишів і тому ще не мають посвідки на проживання. Відповіді щодо порядку їхнього прибуття я поки не маю. Матиму - напишу",- додав Олександр Щерба.

Нагадаємо, 27 липня Австрія обмежила в’їзд українцям на свою територію.