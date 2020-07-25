Австрія обмежує в’їзд на свою територію для українців

“На жаль, з 27 липня Австрія обмежує в’їзд на свою територію для громадян 32 країн, де ситуація з пандемією не поліпшується. Україна у цьому списку. Оскільки авіасполучення і не було, це погана новина насамперед для тих, хто в‘їжджає в Австрію машиною. Відтепер цей канал працює тільки на транзит”, — повідомив дипломат.

Водночас, українці, які в’їжджають з іншої країни шенгенського простору і які не були останні 14 днів в Україні та інших країнах ризику, повинні пред’явити PCR-тест і піти на 10-денний карантин (з підтвердженням місця його проведення). Українці, які мають дозвіл на проживання в Австрії. мають пред’явити негативний тест, не давніший, ніж 72 години.

“Те саме стосується сезонних робітників, медичного персоналу, дипломатів або якщо громадянина чи громадянку України чекає в Австрії чоловік або дружина, чи якщо вони прямують в Австрію на весілля або похорон. В такому разі PCR-тест обов’язковий, але в‘їжджати можна. Також серед країн, які в австрійському „червоному списку“ — США, Швеція, Португалія, Болгарія, Румунія, РФ, Молдова, Білорусь та інші”, — повідомив Щерба.

Він також додав, що поки немає інформації щодо спецрейсу для повернення українців.