Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через масштабну війну проти України та удари по цивільних
Київ • УНН
Австрія неодноразово засуджувала агресивну війну Росії проти України, більше 10 разів викликала російського посла у зв'язку з нападами на цивільних осіб.
Російського посла викликали до австрійського МЗС вже 10 разів. Це пов’язано із засудженням Австрією війни Росії проти України та жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Австрії, передає УНН.
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Австрія неодноразово займала чітку позицію і засуджувала незаконну, невиправдану і неспровоковану російську агресивну війну проти України на всіх політичних рівнях, востаннє - 29 грудня. Це стосується, зокрема, жорстоких атак на цивільну інфраструктуру з численними жертвами
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У відомстві додали, що продовжуватимуть рішуче відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України стільки, скільки буде потрібно.
З огляду на це з 22 лютого 2022 року російський посол був викликаний вже понад 10 разів. Ми, звісно, залишаємо за собою право на подальші виклики (посла - ред.)
У заяві також наголосили, що Австрія підтримала і приєдналася до всіх 12 пакетів санкцій ЄС від початку війни, і країна готова вжити подальших заходів у майбутньому, зокрема щоб якомога краще запобігти обходу санкцій і закрити лазівки.
Зовнішньополітичне відомство країни нагадало про важливий і всебічний внесок Австрії у підтримку України та особливо постраждалих сусідніх країн.
Австрія зробить цінний внесок у розмінування - Кулеба21.06.23, 19:22 • 770287 переглядiв