Авіакатастрофа у Судані: загинули щонайменше 7 чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У результаті аварії гелікоптера у суданському штаті Аль-Кадаріф загинули щонайменше 7 посадових осіб місцевого самоврядування. Про це інформує Reuters, передає УНН.
"Серед загиблих - губернатор штату Аль-Кадаріф та три працівники служби безпеки. Внаслідок аварії також поранено кількох людей", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ВВС: "Гелікоптер загорівся після того, як вдарився у вежі зв'язку, коли намагався здійснити посадку у віддаленому штаті Аль-Кадаріф".
Офіційні причини аварії встановлюються.
Як повідомляв УНН, раніше легкомоторний літак впав на один із житлових будинків у місті Кульякан в штаті Сіналоа на півночному заході Мексики.