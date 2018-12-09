Авиакатастрофа в Судане: погибли не менее 7 чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В результате аварии вертолета в суданском штате Аль-Кадариф погибли по меньшей мере 7 должностных лиц местного самоуправления. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Среди погибших - губернатор штата Аль-Кадариф и три работника службы безопасности. В результате аварии также ранены несколько человек", - говорится в сообщении.
По информации ВВС: "Вертолет загорелся после того, как ударился об башни связи, когда пытался совершить посадку в отдаленном штате Аль-Кадариф".
Официальные причины аварии устанавливаются.
Как сообщал УНН, ранее легкомоторный самолет упал на один из жилых домов в городе Кулиакан в штате Синалоа на северном западе Мексики.