Аваков: Україна четверта в Європі щодо цифрових водійських документів

"За перші два місяці мобільний додаток "Дія" завантажила 2 300 000 українців. Сьогодні ми маємо такі цифри по двох наступних державних сервісах від МВС: 1 002 718 згенерованих прав водія та 796 340 згенерованих техпаспортів… За цей час громадяни стали звикати до того, як користуватися такими електронними послугами. Україна 4-а в Європі та 10-а у світі за рівнем запровадження цифрових водійських документів", - зазначив він.

Нагадаємо, цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт вже доступні у додатку “Дія”.