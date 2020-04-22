Аваков: Україна четверта в Європі щодо цифрових водійських документів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна перебуває на 4-у місці в Європі та на 10-у у світі за рівнем запровадження цифрових водійських документів. Про це під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"За перші два місяці мобільний додаток "Дія" завантажила 2 300 000 українців. Сьогодні ми маємо такі цифри по двох наступних державних сервісах від МВС: 1 002 718 згенерованих прав водія та 796 340 згенерованих техпаспортів… За цей час громадяни стали звикати до того, як користуватися такими електронними послугами. Україна 4-а в Європі та 10-а у світі за рівнем запровадження цифрових водійських документів", - зазначив він.
Нагадаємо, цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт вже доступні у додатку “Дія”.