Аваков: МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер

“Прибув рейс з Балі-Катару... шум скандал, обурення зневажаються права...” - зазначив міністр.

Він повідомив коротко про ситуацію з пасажирами рейсу і додав, що з цих “днів авіа-чартерної істерії і інцидентів” можна зробити кілька висновків.

“МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення — закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням — зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Тільки так — і не потрібно прокльонів, що мені надсилають з-за кордону — заради безпеки мільйонів — ми підемо на незручності для кількох тисяч”, - написав Аваков.

Крім того, за його словами, ті, хто перебуває зараз на обсервації у київських готелях: "завтра і післязавтра" — за рішенням головного санітарного лікаря — у всіх візьмуть матеріали на ПЛР-тест.

Якщо ураження вірусом не буде виявлено, поліція розвезе кожного по домівках під жорстке зобов’язання з жорсткою домашньої ізоляцією і контролем з боку поліції і санітарних лікарів.

“Ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації на цей момент — уже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані цій санкції (всі громадяни встановлені) — санкція: штраф до 17 000 гривень. Якщо у когось з пасажирів рейсу буде виявлений вірус — поліція ухвалить рішення про висунення обвинувачень у відповідності зі ст. 325 — аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років”, - додав глава МВС.

Як повідомляв УНН, за словами Авакова, Україна, за оптимістичним прогнозом, почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня.