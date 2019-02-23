Аваков: криваве побоїще у Княжичах сталося через непрофесіоналізм поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що криваве побоїще у Княжичах Київської області 4 грудня 2016 року, коли у перестрілці загинули 5 правоохоронців, сталося через непрофесіоналізм поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю Авакова для "Дзеркала тижня".
"Скажу коротко: першопричина — непрофесіоналізм. Періодично таке трапляється. Останнім часом — рідше. Але частіше, ніж хотілося б. Реформа такої велетенської і складної системи як МВС — річ делікатна й болісна. Від колишнього міліцейського складу в поліції залишилося 56%. Одні критикують нас за те, що залишилося надто багато "колишніх", інші, — що вимили кваліфіковані кадри. Реформа — складний процес, і він невіддільний від інших процесів у суспільстві", повідомив Аваков.
Нагадаємо, у селищі Княжичі Київської області 4 грудня 2016 року в результаті перестрілки між співробітниками поліції охорони та бійцями спецпідрозділу КОРД загинули 5 правоохоронців.
За результатами службового розслідування інциденту у Княжичах 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах, звільнені з Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.
Генеральна прокуратура України 17 травня 2018 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо перестрілки та надала підозрюваним і їхнім захисникам для ознайомлення матеріали справи.