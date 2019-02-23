Аваков: криваве побоїще у Княжичах сталося через непрофесіоналізм поліції

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що криваве побоїще у Княжичах Київської області 4 грудня 2016 року, коли у перестрілці загинули 5 правоохоронців, сталося через непрофесіоналізм поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю Авакова для "Дзеркала тижня".