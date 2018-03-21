Аудит "Украероруху" буде завершено до кінця тижня - міністерство
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Позаплановий аудит ефективності та відповідності діяльності ДП "Украерорух" буде завершено до кінця поточного тижня. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Відповідний аудит було розпочато 30 січня 2018 року після того, як трудовий колектив підприємства висловив недовіру своєму керівництву.
“Після завершення всіх процедур, передбачених Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 4.10.2011 № 1247, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.10.11 № 1219/19957, буде прийнято відповідні управлінські рішення Мінінфраструктури, про що буде поінформовано додатково”, — пообіцяли у міністерстві.
Нагадаємо, що колектив “Украерорух” вимагає від Міністерства інфраструктури звільнити директора ДП — Д.Бабейчука та його заступників через підозру у розкраданні коштів підприємства.
У профільному відомстві пообіцяли прийняти певні кадрові рішення, проте лише після завершення фінансового аудиту.
Раніше міністр інфраструктури В.Омелян публічно визнав, що “Украерорух” лихоманить впродовж останніх двох років“. Також він пообіцяв навести там лад.
Однак наразі, попри обіцянки В.Омеляна, на підприємстві розпочато кардинально протилежні процеси. Зокрема, за вказівкою з Мінінфраструктури на ДП пробують поспіхом переписати статут. До того ж, відповідальним за цей процес заступник В.Омеляна Юрій Лавренюк визначив чиновника, якого раніше журналісти спіймали на приховуванні свого майна. Так, С.Гомболевський, за даними порталу “Наші гроші” не вніс до своєї декларації належні його родині квартири в столиці. Пізніше, журналісти порталу “Знай.юа” розповіли про фіктивне розірвання шлюбу С.Гомболевського з дружиною, з метою приховати від НАЗК майно та статки.