Аудит "Украэроруха" будет завершен до конца недели - министерство
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Внеплановый аудит эффективности и соответствия деятельности ГП "Украэрорух" будет завершен до конца текущей недели. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Соответствующий аудит был начат 30 января 2018 года после того, как трудовой коллектив предприятия выразил недоверие своему руководству.
"После завершения всех процедур, предусмотренных Стандартами внутреннего аудита, утвержденными приказом Министерства финансов Украины от 4.10.2011 №1247, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 20.10.11 №1219/19957, будут приняты соответствующие управленческие решения Мининфраструктуры, о чем будет проинформировано дополнительно", - пообещали в министерстве.
Напомним, что коллектив "Украэрорух" требует от Министерства инфраструктуры уволить директора ГП - Д.Бабейчука и его заместителей по подозрению в хищении средств предприятия.
В профильном ведомстве пообещали принять определенные кадровые решения, но только после завершения финансового аудита.
Ранее министр инфраструктуры В.Омелян публично признал, что Украэрорух "лихорадит в течение последних двух лет". Также он пообещал навести там порядок.
Однако пока, несмотря на обещания В.Омеляна, на предприятии начато кардинально противоположные процессы. В частности, по указанию Мининфраструктуры, на ГП пытаются спешно переписать устав. К тому же, ответственным за этот процесс заместитель В.Омеляна Юрий Лавренюк определил чиновника, которого ранее журналисты поймали на сокрытии своего имущества. Так, С.Гомболевский, по данным портала "Наши деньги" не внес в свою декларацию принадлежащие его семье квартиры в столице. Позже журналисты портала "Знай.юа" рассказали о фиктивном расторжении брака С.Гомболевского с женой, с целью скрыть от НАПК имущество и доходы.