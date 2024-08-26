Атака рф на Житомирщину: стало відомо про пораненого
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару та атаки БпЛА рф по Житомирській області загинула одна людина, ще одна поранена. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, загорілися житлові будинки, розпочато розслідування.
Внаслідок удару армією рф по Житомирщині одна людина загинула, ще одну поранено, повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За даними слідства, вранці 26 серпня 2024 року збройні сили рф атакували Житомирщину ракетами та БпЛА. Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі та мирним жителям. Наразі відомо про одну загиблу людину та ще одну поранену
Як повідомляється, внаслідок ударів рф загорілося декілька житлових будинків. Остаточні дані про потерпілих встановлюються.
На місцях подій працюють прокурори, правоохоронці та співробітники ДСНС.
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Раніше повідомлось тільки про одну загиблу на Житомирщині через атаку рф.