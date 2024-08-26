Атака рф на Житомирскую область: стало известно о раненом
Киев • УНН
В результате ракетного удара и атаки БпЛА РФ по Житомирской области погиб один человек, еще один ранен. Повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, начато расследование.
В результате удара армией рф по Житомирщине один человек погиб, еще один ранен, сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, утром 26 августа 2024 года вооруженные силы рф атаковали Житомирскую область ракетами и БпЛА. Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Известно об одном погибшем человеке и еще одном раненом
Как сообщается, в результате ударов рф загорелось несколько жилых домов. Окончательные данные о пострадавших устанавливаются.
На местах событий работают прокуроры, правоохранители и сотрудники ГСЧС.
По процессуального руководства Житомирской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее сообщалось только об одной погибшей на Житомирщине из-за атаки рф.