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На Житомирщині через атаку рф є загибла - ОВА

На Житомирщині через атаку рф є загибла - ОВА

Київ • УНН

 • 25497 перегляди

У Житомирській області через масовану ракетну атаку рф загинула жінка. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, введено аварійні відключення світла.

У Житомирській області внаслідок масованої ракетної атаки відомо про загиблу жінку, пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Повідомив  голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН

На Житомирщині під масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка.

- написав Бунечко у Telegram.

За словами голови ОВА, через складну ситуацію в енергосистемі в області введено аварійні відключення світла.

Працюють рятувальники та ремонтні бригади.

Інформацію щодо ходу ремонтних робіт та ліквідації наслідків російських ракетних ударів дивіться на офіційних каналах Житомирської обласної військової адміністрації, додав Бунечко.

У Житомирі внаслідок масованої атаки рф по Україні призупинили водопостачання26.08.24, 10:20 • 18093 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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