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У Житомирі внаслідок масованої атаки рф по Україні призупинили водопостачання

У Житомирі внаслідок масованої атаки рф по Україні призупинили водопостачання

Київ • УНН

 • 18093 перегляди

Внаслідок ранкової російської атаки Житомир було знеструмлено, що призвело до тимчасового припинення водопостачання.

Внаслідок ранкової російської масованої атаки по Україні, у Житомирі було тимчасово призупинено водопостачання. Про це повідомляє КП "Житомирводоканал", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок російської атаки місто було знеструмлено, тому водопостачання було призупинено.

Шановні містяни, унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира,

- йдеться у повідомленні.

Водоканал також уточнив, що більше інформації щодо відновлення водопостачання буде згодом.

Нагадаємо

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про проблеми з водопостачанням на правому березі столиці через відключення електроенергії. Мешканці повідомляють про мінімальний напір води у кранах через зниження тиску в системі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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