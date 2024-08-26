У Житомирі внаслідок масованої атаки рф по Україні призупинили водопостачання
Київ • УНН
Внаслідок ранкової російської атаки Житомир було знеструмлено, що призвело до тимчасового припинення водопостачання.
Внаслідок ранкової російської масованої атаки по Україні, у Житомирі було тимчасово призупинено водопостачання. Про це повідомляє КП "Житомирводоканал", пише УНН.
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Зазначається, що внаслідок російської атаки місто було знеструмлено, тому водопостачання було призупинено.
Шановні містяни, унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира,
Водоканал також уточнив, що більше інформації щодо відновлення водопостачання буде згодом.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про проблеми з водопостачанням на правому березі столиці через відключення електроенергії. Мешканці повідомляють про мінімальний напір води у кранах через зниження тиску в системі.