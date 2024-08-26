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У Києві перебої з водопостачанням на правому березі через відключення світла

У Києві перебої з водопостачанням на правому березі через відключення світла

Київ • УНН

 • 42621 перегляди

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про проблеми з водопостачанням на правому березі столиці через відключення електроенергії. Мешканці повідомляють про мінімальний напір води у кранах через зниження тиску в системі.

На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням

- написав він.

Як повідомляють мешканці, через зниження тиску у системі водопостачання з кранів напір води у кранах мінімальний.

Нагадаємо

Раніше у деяких районах Києва зникло світло. Міська влада повідомила, що це пов'язане з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також зникло електропостачання в деяких мікрорайонах Броварів.

Під час масованої ракетно-дронової атаки росії на Україну 26 серпня вибухи були чутні в багатьої містах.

Єрмак: Атаки рф на енергетику України дорого коштуватимуть росіянам26.08.24, 08:54 • 122116 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

ВійнаКиїв

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