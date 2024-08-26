У Києві перебої з водопостачанням на правому березі через відключення світла
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про проблеми з водопостачанням на правому березі столиці через відключення електроенергії. Мешканці повідомляють про мінімальний напір води у кранах через зниження тиску в системі.
На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням
Як повідомляють мешканці, через зниження тиску у системі водопостачання з кранів напір води у кранах мінімальний.
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Раніше у деяких районах Києва зникло світло. Міська влада повідомила, що це пов'язане з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також зникло електропостачання в деяких мікрорайонах Броварів.
Під час масованої ракетно-дронової атаки росії на Україну 26 серпня вибухи були чутні в багатьої містах.
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