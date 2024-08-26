Єрмак: Атаки рф на енергетику України дорого коштуватимуть росіянам
Київ • УНН
Андрій Єрмак прокоментував масовану атаку росії. Він заявив, що бажання знищити українську енергетику призведе до дорогих наслідків для російської інфраструктури.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував масовану атаку росії. на Україну та вказав на намання рф знищити українську енергетику, передає УНН.
Бажання знищити нашу енергетику коштуватиме росіянам дорого, їх інфраструктури
Доповнення
рф масовано атакує Україну. Вибухи чули у Києві, Харкові, Вінниці, та Кривому Розі. У деяких районах Києва зникло електропостачання на тлі вибухів.