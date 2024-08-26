Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам
Киев • УНН
Андрей Ермак прокомментировал массированную атаку россии. Он заявил, что желание уничтожить украинскую энергетику приведет к дорогостоящим последствиям для российской инфраструктуры.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал массированную атаку россии на Украину и указал на намерение рф уничтожить украинскую энергетику, передает УНН.
Желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого, их инфраструктуры
Дополнение
рф массированно атакует Украину. Взрывы слышали в Киеве, Харькове, Виннице, и Кривом Роге. В некоторых районах Киева исчезло электроснабжение на фоне взрывов.