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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам

Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 05:54  •  13401 просмотра

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Андрей Ермак прокомментировал массированную атаку россии. Он заявил, что желание уничтожить украинскую энергетику приведет к дорогостоящим последствиям для российской инфраструктуры.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал массированную атаку россии на Украину и указал на намерение рф  уничтожить украинскую энергетику, передает УНН

Желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого, их инфраструктуры

- написал Ермак в Telegram. 

Дополнение

рф  массированно атакует Украину. Взрывы слышали в Киеве, Харькове, Виннице, и Кривом Роге. В некоторых районах Киева исчезло электроснабжение на фоне взрывов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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