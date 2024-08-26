В Броварах частково зникло світло. Причини з’ясовуються – міський голова

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Під час ранкового ракетного удару по Україні в деяких мікрорайонах Броварів зникло електропостачання.

Під час ранкового ракетного удару по Україні в деяких мікрорайонах Броварів зникло світло. Про це в своєму  Telegram- каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.

За словами мера, причини відсутності електропостачання з’ясовуються.

"Увага! В деяких мікрорайонах Броварів тимчасово відсутнє електропостачання. Причини зʼясовуються. Зберігаємо спокій, перебувайте в укриттях!", - написав Ігор Сапожко.

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Захар Подкидишев

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