В Броварах частково зникло світло. Причини з’ясовуються – міський голова
Київ • УНН
Під час ранкового ракетного удару по Україні в деяких мікрорайонах Броварів зникло електропостачання.
Під час ранкового ракетного удару по Україні в деяких мікрорайонах Броварів зникло світло. Про це в своєму Telegram- каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.
За словами мера, причини відсутності електропостачання з’ясовуються.
"Увага! В деяких мікрорайонах Броварів тимчасово відсутнє електропостачання. Причини зʼясовуються. Зберігаємо спокій, перебувайте в укриттях!", - написав Ігор Сапожко.
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