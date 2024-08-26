В Броварах частично исчез свет. Причины выясняются - городской голова
Киев • УНН
Во время утреннего ракетного удара по Украине в некоторых микрорайонах Броваров исчезло электроснабжение.
Во время утреннего ракетного удара по Украине в некоторых микрорайонах Броваров исчез свет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.
По словам мэра, причины отсутствия электроснабжения выясняются.
«Внимание! В некоторых микрорайонах Броваров временно отсутствует электроснабжение. Причины выясняются. Сохраняем спокойствие, находитесь в укрытиях!», - написал Игорь Сапожко.
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