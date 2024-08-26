В Киеве перебои с водоснабжением на правом берегу из-за отключения света

На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением - написал он.

Как сообщают жители, из-за снижения давления в системе водоснабжения из кранов напор воды в кранах минимальный.

Напомним

Ранее в некоторых районах Киева пропал свет. Городские власти сообщили, что это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети. Также исчезло электроснабжение в некоторых микрорайонах Броваров.

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