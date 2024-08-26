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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве перебои с водоснабжением на правом берегу из-за отключения света

В Киеве перебои с водоснабжением на правом берегу из-за отключения света

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 06:20  •  38630 просмотра

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением на правом берегу столицы из-за отключения электроэнергии. Жители сообщают о минимальном напоре воды в кранах из-за снижения давления в системе.

На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением

- написал он.

Как сообщают жители, из-за снижения давления в системе водоснабжения из кранов напор воды в кранах минимальный.

Напомним

Ранее в некоторых районах Киева пропал свет. Городские власти сообщили, что это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети. Также исчезло электроснабжение в некоторых микрорайонах Броваров.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки россии на Украину 26 августа взрывы были слышны во многих городах.

Єрмак: Атаки рф на енергетику України дорого коштуватимуть росіянам26 августа 2024, 05:54 • 65065 просмотров

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