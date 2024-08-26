В Житомире в результате массированной атаки рф по Украине приостановили водоснабжение

Вследствие утренней российской массированной атаки по Украине, в Житомире было временно приостановлено водоснабжение. Об этом сообщает КП "Житомирводоканал", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в результате российской атаки город был обесточен, поэтому водоснабжение было приостановлено.

Уважаемые горожане, вследствие обесточивания города из-за ракетной атаки, пока приостановлено водоснабжение Житомира, - говорится в сообщении.

Водоканал также уточнил, что больше информации о восстановлении водоснабжения будет позже.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением на правом берегу столицы из-за отключения электроэнергии. Жители сообщают о минимальном напоре воды в кранах из-за снижения давления в системе.