В Житомире в результате массированной атаки рф по Украине приостановили водоснабжение
Киев • УНН
В результате утренней российской атаки Житомир был обесточен, что привело к временному прекращению водоснабжения.
Вследствие утренней российской массированной атаки по Украине, в Житомире было временно приостановлено водоснабжение. Об этом сообщает КП "Житомирводоканал", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в результате российской атаки город был обесточен, поэтому водоснабжение было приостановлено.
Уважаемые горожане, вследствие обесточивания города из-за ракетной атаки, пока приостановлено водоснабжение Житомира,
Водоканал также уточнил, что больше информации о восстановлении водоснабжения будет позже.
Напомним
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением на правом берегу столицы из-за отключения электроэнергии. Жители сообщают о минимальном напоре воды в кранах из-за снижения давления в системе.