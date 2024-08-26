На Житомирщине из-за атаки рф есть погибшая - ОВА
Киев • УНН
В Житомирской области из-за массированной ракетной атаки рф погибла женщина. Повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, введены аварийные отключения света.
В Житомирской области в результате массированной ракетной атаки известно о погибшей женщине, повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.
На Житомирщине под массированной ракетной атакой пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. К сожалению, по предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина.
По словам главы ОВА, из-за сложной ситуации в энергосистеме в области введены аварийные отключения света.
Работают спасатели и ремонтные бригады.
Информацию о ходе ремонтных работ и ликвидации последствий российских ракетных ударов смотрите на официальных каналах Житомирской областной военной администрации, добавил Бунечко.
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