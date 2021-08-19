ARX виступає страховим партнером з міжнародних змагань з плавання Oceanman Odesa

4-5 вересня в Одесі відбудуться традиційні міжнародні змагання з плавання у відкритій воді «Oceanman Odessa - 2021». Серія змагань Oceanman - це унікальний міжнародний проект, який дає можливість як професійним спортсменам, так і любителям перевірити власні сили, витривалість і сміливість на різних дистанціях. Основною метою змагань Oceanman Odesa є залучення українців до активного виду спорту та популярізація здорового способу життя загалом.

АRX страхує учасників від нещасного випадку та травми (страхове покриття до 100 тис грн) Нонна Рижа, маркетинг-директорка страхової компанії ARX підкреслює: «Спорт популяризується і розвивається, а такі змагання мотивують людей спробувати свої сили. Наше партнерство – стимул для кожного перевірити себе, свій характер, силу волі. Кожен учасник може впевнено підкорювати хвилі Чорного моря та жити на повну, адже ARX з ними!»

Крім дистанцій на витривалість- 10 і 5 км, до програми змагань входять і короткі запливи на 2 і 1 км - популярні серед аматорів, а також дитячий і командний запливи. Переможці кожної категорії (як в «Oceanman» - 10 км, так і «Half Oceanman» - 5 км) автоматично отримують можливість взяти участь у фіналі - чемпіонаті світу Oceanman World Championship.

Страхова компанія ARX — лідер страхового ринку України, представник міжнародного канадського страхового холдингу Fairfax. Компанія вже 27 років працює на ринку України, пропонуючи великий спектр страхових послуг. Кожного дня ARX виплачує своім клієнтам до 4 млн грн страхових відшкодувань.