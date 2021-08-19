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17 березня, 19:38 • 104037 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 134100 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 193208 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 161986 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 159719 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181405 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150501 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159545 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176215 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221944 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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ARX виступає страховим партнером з міжнародних змагань з плавання Oceanman Odesa

ARX виступає страховим партнером з міжнародних змагань з плавання Oceanman Odesa

Київ • УНН

 • 21245 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Популярна в усьому світі серія змагань викликає живе зацікавлення як серед професійних плавців, так і серед новачків, які щойно навчилися плавати.

4-5 вересня в Одесі відбудуться традиційні міжнародні змагання з плавання у відкритій воді «Oceanman Odessa - 2021». Серія змагань Oceanman - це унікальний міжнародний проект, який дає можливість як професійним спортсменам, так і любителям перевірити власні сили, витривалість і сміливість на різних дистанціях. Основною метою змагань Oceanman Odesa є залучення українців до активного виду спорту та популярізація здорового способу життя загалом.

АRX страхує учасників від нещасного випадку та травми (страхове покриття до 100 тис грн) Нонна Рижа, маркетинг-директорка страхової компанії ARX підкреслює: «Спорт популяризується і розвивається, а такі змагання мотивують людей спробувати свої сили. Наше партнерство – стимул для кожного перевірити себе, свій характер, силу волі. Кожен учасник може впевнено підкорювати хвилі Чорного моря та жити на повну, адже ARX з ними!»

Крім дистанцій на витривалість- 10 і 5 км, до програми змагань входять і короткі запливи на 2 і 1 км - популярні серед аматорів, а також дитячий і командний запливи. Переможці кожної категорії (як в «Oceanman» - 10 км, так і «Half Oceanman» - 5 км) автоматично отримують можливість взяти участь у фіналі - чемпіонаті світу Oceanman World Championship.

Страхова компанія ARX — лідер страхового ринку України, представник міжнародного канадського страхового холдингу Fairfax. Компанія вже 27 років працює на ринку України, пропонуючи великий спектр страхових послуг. Кожного дня ARX виплачує своім клієнтам до 4 млн грн страхових відшкодувань.

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