ARX выступает страховым партнером международных соревнований по плаванию Oceanman Odesa
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Популярная во всем мире серия соревнований вызывает живой интерес как среди профессиональных пловцов, так и среди новичков, едва научившихся плавать.
4-5 сентября в Одессе пройдут традиционные международные соревнования по плаванию в открытой воде “Oceanman Odessa — 2021”. Серия соревнований Oceanman — это уникальный международный проект, который дает возможность как профессиональным спортсменам, так и любителям проверить свои силы, выносливость и смелость на разных дистанциях. Основной целью соревнований Oceanman Odesa является вовлечение украинцев в активный вид спорта и популяризация здорового образа жизни в целом.
АRX страхует участников от несчастного случая и травмы (страховое покрытие до 100 тыс грн) Нонна Рыжая, маркетинг-директор страховой компании ARX подчеркивает: “Спорт популяризируется и развивается, а такие соревнования мотивируют людей попробовать свои силы. Наша партнерство — стимул для каждого проверить себя, свой характер, силу воли. Каждый участник может уверенно покорять волны Черного моря и жить на полную, ведь ARX с ними!”
Кроме дистанций на віносливость — 10 и 5 км, в программу соревнований входят и короткие заплывы на 2 и 1 км — популярные среди любителей, а также детский и командный заплывы. Победители каждой категории (как в “Oceanman” — 10 км, так и “Half Oceanman” — 5 км) автоматически получают возможность принять участие в финале — чемпионате мира Oceanman World Championship.
Страховая компания ARX — лидер страхового рынка Украины, представитель международного канадского страхового холдинга Fairfax. Компания уже 27 лет рабстает на рынке Украины, предлагая широкий спектр страховых услуг. Каждый день ARX выплачивает своим клиентам до 4 млн грн страховых возмещений.