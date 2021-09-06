ARX - компанія № 1 на українському страховому ринку за підсумками 6 місяців 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Підбито підсумки роботи cтрахового ринку України за 6 місяців 2021 року. Журнал Insurance TOP — найавторитетніше видання страхового ринку України-підбив підсумки роботи страховиків за 6 місяців 2021.
Як вказує видання, використовувалися дані зі 181 компанії (станом на 30 червня 2021 роки), у тому числі компаній страхування життя — 19 (20). При цьому звіти про діяльність Нацбанку подали 166 страхових компаній.
Компанія ризикового страхування ARX і компанія страхування життя ARX Life займають лідерські позиції з ключових параметрів — страхових премій та страхових відшкодувань.
Компанія ARX — № 1 на страховому ринку України за сумою зібраних премій — близько 1, 6 млрд гривень за 6 місяців 2021 року.
Компанія ARX також входить в ТОП −3 за сумою виплат — близько 603 млн грн за 6 місяців 2021 року.
Компанія ARX Life увійшла у топ — 10 компаній страхування життя за сумою зібраних премій — близько 159 млн грн.
За сумою виплат компанія входить у Топ-5 серед страховиків життя, сума виплат склала більше 25 млн гривень
Загальний прибуток компаній ARX і ARX life за 6 місяців 2021 склалв 144 млн грн
В цілому страховий ринок України, за інформацією Insurance Top у 1 півріччі 2021 року показав зростання на 17,9%. Валові страхові премії страховиків зросли з 21 млрд грн до 24,8 млрд грн. Чисті премії виросли на 25,6% з 18,7 млрд грн до 23,5 млрд грн. Премії, отримані від фізичних осіб, склали 12,944 (+ 35%), від перестраховиків — 1,646 млрд грн. (-8,9%).