Арестович: загрози великим містам немає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські окупанти почали відступати на головному напрямку - Київському. Загрози великим містам немає. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, передає УНН.
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За словами Арестовича, наша Служба безпеки, сектор безпеки вправно працюють з так званими диверсійно-розвідувальними групами.
“Президент і воєнно-політичне керівництво здійснюють вдале керівництво оборонними операціями і забезпечують нам міжнародну підтримку, яка незабаром буде лише посилюватися”, — заявив він.
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