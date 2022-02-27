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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 11352 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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07:07 • 31657 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Арестович: загрози великим містам немає

Арестович: загрози великим містам немає

Київ • УНН

 • 290537 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські окупанти почали відступати на головному напрямку - Київському. Загрози великим містам немає. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, передає УНН.

Деталі

За словами Арестовича, наша Служба безпеки, сектор безпеки вправно працюють з так званими диверсійно-розвідувальними групами.

“Президент і воєнно-політичне керівництво здійснюють вдале керівництво оборонними операціями і забезпечують нам міжнародну підтримку, яка незабаром буде лише посилюватися”, — заявив він.

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Українські Національні Новини

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