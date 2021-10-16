Арабська коаліція повідомила, що в битві за Маріб у Ємені загинуло 160 хуситів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Арабська коаліція у суботу заявила, що 160 хуситів були вбиті і 11 бойових машин знищено під час операцій в Абедії - районі у єменській провінції Маріб. Про це пише УНН з посиланням на Аrab News.
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Коаліція заявила, що за останні 24 години вона провела 32 операції проти хуситів в районі Маріба - Абедії.
Також коаліція додала, що продовжує підтримувати єменську армію в її зусиллях щодо захисту цивільного населення від порушень з боку хуситів.
У п'ятницю коаліція оголосила, що в ході аналогічних операцій в Абедії вона вбила більше 180 хуситів і знищила десять військових машин.
Доповнення
В останні кілька днів арабська коаліція, очолювана Саудівською Аравією, завдає авіаударів по позиціях повстанців-хуситів в районі Абедії.
Уряд Ємену у вівторок заявив, що повідомив Генсеку ООН Антоніу Гутеррішу про ситуацію в провінції Маріб, звинувативши хуситів в облозі 35 тисяч мирних жителів і позбавленні їх їжі і предметів першої необхідності.
В останні місяці повстанці-хусити активізували напади, щоб взяти під свій контроль багату нафтою провінцію Маріб, один з найважливіших оплотів законного уряду і штаб-квартиру міністерства оборони Ємену.
Ємен охоплений насильством і нестабільністю з 2014 року, коли хуситські повстанці, пов'язані з Іраном, захопили більшу частину країни, включаючи столицю Сану.