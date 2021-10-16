Арабская коалиция сообщила, что в битве за Мариб в Йемене погибло 160 хуситов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Арабская коалиция в субботу заявила, что 160 хуситов были убиты и 11 боевых машин уничтожено в ходе операций в Абедии - районе в йеменской провинции Мариб. Об этом пишет УНН со ссылкой на Аrab News.
Детали
Коалиция заявила, что за последние 24 часа она провела 32 операции против хуситов в районе Мариба - Абедии.
Также коалиция добавила, что продолжает поддерживать йеменскую армию в ее усилиях по защите гражданского населения от нарушений со стороны хуситов.
В пятницу коалиция объявила, что в ходе аналогичных операций в Абедии она убила более 180 хуситов и уничтожила десять военных машин.
Дополнение
В последние несколько дней арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, наносит авиаудары по позициям повстанцев хуситов в районе Абедии.
Правительство Йемена во вторник заявило, что сообщило главе ООН Антониу Гутерришу о ситуации в провинции Мариб, обвинив хуситов в осаде 35 тысяч мирных жителей и лишении их еды и предметов первой необходимости.
В последние месяцы повстанцы-хуситы активизировали нападения, чтобы взять под свой контроль богатую нефтью провинцию Мариб, один из важнейших оплотов законного правительства и штаб-квартиру министерства обороны Йемена.
Йемен охвачен насилием и нестабильностью с 2014 года, когда хуситские повстанцы, связанные с Ираном, захватили большую часть страны, включая столицу Сану.