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Арабская коалиция сообщила, что в битве за Мариб в Йемене погибло 160 хуситов

Арабская коалиция сообщила, что в битве за Мариб в Йемене погибло 160 хуситов

Киев  •  УНН

 • 25428 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Арабская коалиция в субботу заявила, что 160 хуситов были убиты и 11 боевых машин уничтожено в ходе операций в Абедии - районе в йеменской провинции Мариб. Об этом пишет УНН со ссылкой на Аrab News.

Детали

Коалиция заявила, что за последние 24 часа она провела 32 операции против хуситов в районе Мариба - Абедии.

Также коалиция добавила, что продолжает поддерживать йеменскую армию в ее усилиях по защите гражданского населения от нарушений со стороны хуситов.

В пятницу коалиция объявила, что в ходе аналогичных операций в Абедии она убила более 180 хуситов и уничтожила десять военных машин.

Дополнение

В последние несколько дней арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, наносит авиаудары по позициям повстанцев хуситов в районе Абедии.

Правительство Йемена во вторник заявило, что сообщило главе ООН Антониу Гутерришу о ситуации в провинции Мариб, обвинив хуситов в осаде 35 тысяч мирных жителей и лишении их еды и предметов первой необходимости.

В последние месяцы повстанцы-хуситы активизировали нападения, чтобы взять под свой контроль богатую нефтью провинцию Мариб, один из важнейших оплотов законного правительства и штаб-квартиру министерства обороны Йемена.

Йемен охвачен насилием и нестабильностью с 2014 года, когда хуситские повстанцы, связанные с Ираном, захватили большую часть страны, включая столицу Сану.

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