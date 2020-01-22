АПЛ: "Арсенал" у меншості здобув нічию у лондонському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Лондонські "Челсі" і "Арсенал" в центральному матчі 24 туру чемпіонату Англії з футболу не виявили переможця, передає УНН з посиланням на сайт "Челсі".
Матч спочатку складався на користь підопічних Френка Лемпарда, які вже в середині першого тайму заробили пенальті за фол проти Теммі Абрахама, впевнено реалізований Жоржиньо. Більш того, в цьому епізоді був видалений з поля Давид Луїс, який залишив свою команду в меншості (з 26 хвилини). Перевага "синіх" була незаперечною, але втілити її в забиті голи господарям поля не вдавалося.
Під кінець години гри "Челсі" пропустив контратаку після кутового, яка через падіння Н'Голо Канте в центральному колі привела до виходу один на один, який холоднокровно реалізував Габріель Мартінеллі.
Незадовго до кінця Сезар Аспілікуета після розіграшу кутового вивів свою команду вперед, але цього виявилося недостатньо, оскільки всього кілька хвилин по тому Ектор Бельєрін ударом з кута штрафного відновив рівновагу і зафіксував остаточний рахунок в матчі (2:2).
Зазначимо, що нічия на "Стемфорд Брідж" дозволила "канонірам" повернутися в верхню частину турнірної таблиці Прем'єр-ліги – 10 сходинка з 30 балами. "Челсі" залишився 4-м – 40 очок і 5 балів переваги над "МЮ".