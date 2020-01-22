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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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АПЛ: "Арсенал" в меньшинстве одержал ничью в лондонском дерби

Киев • УНН

 • 14236 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Лондонские "Челси" и "Арсенал" в центральном матче 24 тура чемпионата Англии по футболу не выявили победителя, передает УНН со ссылкой на сайт "Челси".

АПЛ: "Арсенал" в меньшинстве одержал ничью в лондонском дерби

Матч поначалу складывался в пользу подопечных Фрэнка Лэмпарда, уже в середине первого тайма заработали пенальти за фол против Тэмми Абрахама, уверенно реализованный Жоржиньо. Более того, в этом эпизоде был удален с поля Давид Луис, который оставил свою команду в меньшинстве (с 26 минуты). Преимущество "синих" было неоспоримым, но воплотить его в забитые голы хозяевам поля не удавалось.

На исходе часа игры "Челси" пропустил контратаку после углового, которая из-за падения нгола Канте в центральном круге привела к выходу один на один, хладнокровно реализовал Габриэль Мартинелли.

Незадолго до конца Сезар Аспиликуэта после розыгрыша углового вывел свою команду вперед, но этого оказалось недостаточно, поскольку всего несколько минут спустя Эктор Бельерин ударом с угла штрафной восстановил равновесие и зафиксировал окончательный счет в матче (2: 2).

Отметим, что ничья на "Стэмфорд Бридж" позволила "канонирам" вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы Премьер-лиги - 10 ступенька с 30 баллами. "Челси" остался 4-м - 40 очков и 5 баллов преимущества над "МЮ".

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