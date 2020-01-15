Апеляційна палата ВАКС залишила Гримчака під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу щодо продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Апеляційна палата залишила в силі ухвалу щодо продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку до 14 лютого та визначено заставу у розмірі 1 999 761 грн.
Як повідомлялося, ВАКС зменшив розмір застави для Гримчака майже на 4 млн грн.
Нагадаємо, ВАКС відпустив фігуранта справи Гримчака під домашній арешт.
Як повідомляв УНН, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство). У НАБУ повідомляли, що затримали чиновників “на гарячому” під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол.
За даними слідства, зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол.