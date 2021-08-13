AP: Прем'єр Канади Трюдо призначить позачергові парламентські вибори на вересень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосить у неділю про призначення позачергових виборів на 20 вересня, повідомив агентству Associated Press чиновник, знайомий з планами уряду Канади, передає УНН.

Деталі

Джерело, що не мало права публічно обговорювати це питання і говорило на умовах анонімності, підтвердило дату виборів в четвер.

Трюдо прагне отримати більшість місць в парламенті. Два роки тому його Ліберальній партії не вистачило зовсім трохи, і тепер вона змушена покладатися на опозицію при прийнятті законів. Трюдо хоче отримати вигоду з того факту, що Канада зараз є однією з найбільш щеплених країн у світі.

Як зазначає видання, прем’єр-міністр Канади користується меншою популярністю, ніж колись, але його уряд впорався з пандемією, що було сприйнято як успіх. У Канаді досить вакцин для кожного громадянина, і країна вирівняла криву епідемії, витративши при цьому сотні мільярдів на підтримку економіки в умовах ізоляції.

Раніше

У липні повідомлялось, що Канада відкриє свій кордон для усіх вакцинованих туристів вже у вересні.

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