Антирекорд з початку пандемії: у Росії четверту добу поспіль рекордні показники смертності від COVID-19

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Росії за останню добу від COVID-19 померли 968 пацієнтів, і це новий антирекорд за весь час пандемії. Напередодні було зафіксовано 936 померлих, 7 жовтня - 924. Про це інформує УНН з посиланням на дані федерального оперативного штабу РФ з боротьби з інфекцією.