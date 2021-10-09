Антирекорд з початку пандемії: у Росії четверту добу поспіль рекордні показники смертності від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Росії за останню добу від COVID-19 померли 968 пацієнтів, і це новий антирекорд за весь час пандемії. Напередодні було зафіксовано 936 померлих, 7 жовтня - 924. Про це інформує УНН з посиланням на дані федерального оперативного штабу РФ з боротьби з інфекцією.
Деталі
Кількість померлих за добу виявилася максимальною з початку епідемії, при цьому в країні реєструють понад 900 смертей вже четвертий день поспіль.
Найбільше смертей у Москві - 70, у Санкт-Петербурзі - 61 та в Свердловській області - 48.
Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Росії зросла за добу на 29 362, і це максимум від 24 грудня і другий за величиною показник випадків інфікування за весь час епідемії.
Зокрема, за добу було виявлено 1 689 нових випадків у Московській області, 668 - у Самарській області, 643 - у Нижньогородській області, 627 - у Республіці Башкортостан.
У Москві за добу значно виросла кількість випадків COVID-19 - з 4 594 в п'ятницю до 6 001 випадка в суботу. Це максимальний показник заражень від 9 липня.
Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 746 718 випадків коронавірусної інфекції.
Доповнення
Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом в світі станом на суботу зросла до 237 287 930, свідчать дані на сайті американського університету Джонса Хопкінса.
З початку поширення коровірусу в світі померли 4 843 270 осіб.
До переліку країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19 як і раніше входять США, Індія та Бразилія.
Лідерство за кількістю інфікованих і померлих зберігають США, де виявили 44 290 093 інфікованих COVID-19. Кількість смертей в цій країні досягла 712 695.