Антирекорд с начала пандемии: в России четвертые сутки подряд рекордные показатели смертности от COVID-19

Детали

Количество умерших за сутки оказалось максимальным с начала эпидемии, при этом в стране регистрируется более 900 смертей уже четвертый день подряд.

Больше всего смертей в Москве - 70, в Петербурге - 61 и в Свердловской области - 48.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 362, и это максимум от 24 декабря и второй по величине показатель случаев инфицирования за все время эпидемии.

В частности, за сутки было выявлено 1 689 новых случаев в Московской области, 668 - в Самарской области, 643 - в Нижегородской области, 627 - в Республике Башкортостан.

В Москве за сутки значительно выросло количество случаев COVID-19 с 4 594 в пятницу до 6 001 случая в субботу. Это максимальный показатель заражений от 9 июля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 746 718 случаев коронавирусной инфекции.

Дополнение

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на субботу возросло до 237 287 930, свидетельствуют данные на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения коровируса в мире умерли 4 843 270 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по количеству инфицированных и умерших сохраняют США, где обнаружили 44 290 093 инфицированных COVID-19. Количество смертей в этой стране достигло 712 695.