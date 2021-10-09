Антирекорд с начала пандемии: в России четвертые сутки подряд рекордные показатели смертности от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В России за последние сутки от COVID-19 умерли 968 пациентов, и это новый антирекорд за все время пандемии. Накануне было зафиксировано 936 умерших, 7 октября - 924. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные федерального оперативного штаба РФ по борьбе с инфекцией.
Детали
Количество умерших за сутки оказалось максимальным с начала эпидемии, при этом в стране регистрируется более 900 смертей уже четвертый день подряд.
Больше всего смертей в Москве - 70, в Петербурге - 61 и в Свердловской области - 48.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 362, и это максимум от 24 декабря и второй по величине показатель случаев инфицирования за все время эпидемии.
В частности, за сутки было выявлено 1 689 новых случаев в Московской области, 668 - в Самарской области, 643 - в Нижегородской области, 627 - в Республике Башкортостан.
В Москве за сутки значительно выросло количество случаев COVID-19 с 4 594 в пятницу до 6 001 случая в субботу. Это максимальный показатель заражений от 9 июля.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 746 718 случаев коронавирусной инфекции.
Дополнение
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на субботу возросло до 237 287 930, свидетельствуют данные на сайте американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения коровируса в мире умерли 4 843 270 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по количеству инфицированных и умерших сохраняют США, где обнаружили 44 290 093 инфицированных COVID-19. Количество смертей в этой стране достигло 712 695.