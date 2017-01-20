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Anonymous до Д.Трампа: ти будеш шкодувати наступні чотири роки

Anonymous до Д.Трампа: ти будеш шкодувати наступні чотири роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Міжнародне угруповання хакерів Anonymous пригрозило обраному президенту США Дональду Трампу, що він "буде шкодувати про наступні чотири роки" на посаді глави держави, передає УНН з посиланням на Huffington Post.

Anonymous при цьому зазначило, що Д.Трамп був пов'язаний з представниками організованої злочинності з Росії, і обіцяло розкрити широкому загалу ці дані.

"Дональд Трамп, ти особисто і фінансово пов'язаний з російською мафією, контрабандистами дітей і особами, що відмивають злочинно нажиті капітали. Епоха 1980-х вже пройшла, інформація більше не зникає, вона десь є. Ти будеш шкодувати наступні чотири роки", - йдеться в зверненні Anonymous.

Як повідомляв УНН, американські спецслужби вивчають можливі зв’язки між РФ та командою Д.Трампа.

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