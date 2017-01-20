Anonymous Д.Трампу: ты будешь жалеть следующие четыре года

Anonymous при этом отметили, что Д.Трамп был связан с представителями организованной преступности из России, и обещали раскрыть широкой общественности эти данные.

"Дональд Трамп, ты лично и финансово связан с российской мафией, контрабандистами детей и лицами, которые отмывают преступно нажитые капиталы. Эпоха 1980-х уже прошла, информация больше не исчезает, она где-то есть. Ты будешь жалеть следующие четыре года", - говорится в обращении Anonymous.

Как сообщал УНН, американские спецслужбы изучают возможные связи между РФ и командой Д.Трампа.