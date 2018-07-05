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Аномальна спека в Канаді: є жертви

Аномальна спека в Канаді: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Жертвами аномально спекотної погоди, яка тримається з минулої п'ятниці в ряді східних провінцій Канади, стали не менше 18 осіб. Протягом останніх днів температура в Монреалі не опускається нижче 33 градусів. Синоптики також відзначають високу вологість повітря, яка погіршує ситуацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC News.

Число загиблих в результаті спеки в провінції Квебек зросла в сім разів між вівторком і середою. Дванадцять випадків були підтверджені в районі Монреаля і п'ять в східних селищах, один випадок зафіксовано в Лавалі.

За даними медиків, всі загиблі від перегріву мали супутні захворювання і знаходилися в приміщенні без кондиціонера.

Кількість викликів медичної служби зросла на 30% через спеку.

На сьогодні, 5 липня, синоптики прогнозують не менше 40 градусів тепла.

В останній раз спека надовго накрила Монреаль влітку 2010 року, і тоді це привело до загибелі в місті 106 осіб.

Нагадаємо, принаймні три людини загинули, понад 3,4 тис. госпіталізовано з тепловими ударами в Японії в період з 25 червня по 2 липня через сильну спеку.

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