Аномальная жара в Канаде: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Жертвами аномально жаркой погоды, которая держится с прошлой пятницы в ряде восточных провинций Канады, стали не менее 18 человек. В течении последних дней температура в Монреале не опускается ниже 33 градусов. Синоптики также отмечают высокую влажность воздуха, которая ухудшает ситуацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC News.
Число погибших в результате жары в провинции Квебек выросло в семь раз между вторником и средой. Двенадцать случаев были подтверждены в районе Монреаля и пять в восточных поселках, один случай зафиксирован в Лавале.
По данным медиков, все погибшие от перегрева имели сопутствующие заболевания и находились в помещении без кондиционера.
Количество вызовов медицинской службы выросло на 30% из-за жары.
На сегодня, 5 июля, синоптики прогнозируют не менее 40 градусов тепла.
В последний раз жара надолго накрыла Монреаль летом 2010 года, и тогда это привело к гибели в городе 106 человек.
Напомним, по крайней мере три человека погибли, свыше 3,4 тыс. госпитализированы с тепловыми ударами в Японии в период с 25 июня по 2 июля из-за сильной жары.