Андрій Костін вперше в якості Генпрокурора зустрівся з послами країн G7 та ЄС: йшлося про Оленівку та інші воєнні злочини рф
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Новий Генпрокурор України Андрій Костін зустрівся із послами країн G7 та Представництвом ЄС в Україні. Обговорили основні напрями роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану, а також посилення співпраці та міжнародної експертної допомоги. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Андрій Костін зазначив, що пріоритетом для нього особисто залишається побудова незалежної професійної прокуратури, яка забезпечуватиме справедливість для кожного українського громадянина. Він також додав, що в умовах воєнного стану ключовим є розслідування воєнних злочинів, які рф чинить в Україні.
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«Усі ми бачили шокуючі кадри Оленівського ізолятора, де утримувалися наші військовополонені з «Азовсталі», а також жахливих тортур і розстрілу українських військовополонених. Це навмисні та заздалегідь продумані воєнні злочини і ніщо інше, як відвертий і цинічний ляпас міжнародній спільноті. Але наш спільний обов’язок – стежити за тим, щоб усі, хто причетний до цих злочинів, не уникли відповідальності. Ми також повинні адекватно протистояти російській брехні та дезінформації», – наголосив Костін.
У відповідь посли запевнили, що готові і надалі надавати необхідну експертну допомогу у розслідуванні воєнних злочинів та продовжувати сталу підтримку для України.
Нагадаємо
28 липня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна Генеральним прокурором, після погодження Верховної Ради.