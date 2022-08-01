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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 11517 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Андрій Костін вперше в якості Генпрокурора зустрівся з послами країн G7 та ЄС: йшлося про Оленівку та інші воєнні злочини рф

Андрій Костін вперше в якості Генпрокурора зустрівся з послами країн G7 та ЄС: йшлося про Оленівку та інші воєнні злочини рф

Київ • УНН

 • 163853 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Новий Генпрокурор України Андрій Костін зустрівся із послами країн G7 та Представництвом ЄС в Україні. Обговорили основні напрями роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану, а також посилення співпраці та міжнародної експертної допомоги. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Андрій Костін зазначив, що пріоритетом для нього особисто залишається побудова незалежної професійної прокуратури, яка забезпечуватиме справедливість для кожного українського громадянина. Він також додав, що в умовах воєнного стану ключовим є розслідування воєнних злочинів, які рф чинить в Україні.

Цитата

«Усі ми бачили шокуючі кадри Оленівського ізолятора, де утримувалися наші військовополонені з «Азовсталі», а також жахливих тортур і розстрілу українських військовополонених. Це навмисні та заздалегідь продумані воєнні злочини і ніщо інше, як відвертий і цинічний ляпас міжнародній спільноті. Але наш спільний обов’язок – стежити за тим, щоб усі, хто причетний до цих злочинів, не уникли відповідальності. Ми також повинні адекватно протистояти російській брехні та дезінформації», – наголосив Костін.

У відповідь посли запевнили, що готові і надалі надавати необхідну експертну допомогу у розслідуванні воєнних злочинів та продовжувати сталу підтримку для України.

Нагадаємо

28 липня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна Генеральним прокурором, після погодження Верховної Ради.

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