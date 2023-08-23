Анатолій Шкрібляк: Продукція Agricom Group експортується в 40 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На полях Чернігівського кластеру агрохолдингу Agricom Group завершили збір врожаю озимих культур. «Нинішнього року вдалось отримати врожайність на 20% більше від середньої по Україні», – розказав акціонер Agricom Group Анатолій Шкрібляк.
Збір врожаю вівса на полях агрохолдингу ще продовжуються. Крім того, як повідомив Шкрібляк, у нинішньому році агрохолдинг планує зібрати рекордний урожай безглютенового вівса.
Agricom Group – лідер із вирощування безглютенового вівса та виробництва продуктів переробки під торговими марками «Добродія», San Grano, San Granola, WОWСЯНКА, YUMMOJI. Продукція Agricom Group представлена в найбільших національних торгових мережах в усіх регіонах України, а також експортується в понад 40 країн світу.