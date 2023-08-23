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Анатолий Шкрибляк: Продукция Agricom Group экспортируется в 40 стран

Анатолий Шкрибляк: Продукция Agricom Group экспортируется в 40 стран

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. На полях Черниговского кластера агрохолдинга Agricom Group завершили сбор урожая озимых культур. «В этом году удалось получить урожайность на 20% больше средней по Украине», – рассказал акционер Agricom Group Анатолий Шкрибляк.

Сбор урожая овса на полях агрохолдинга еще продолжается. Кроме того, как сообщил Шкрибляк, в нынешнем году агрохолдинг намерен собрать рекордный урожай безглютенового овса.

Agricom Group – лидер по выращиванию безглютенового овса и производству продуктов переработки под торговыми марками «Добродия», San Grano, San Granola, WОWСЯНКА, YUMMOJI. Продукция Agricom Group представлена в крупнейших национальных торговых сетях во всех регионах Украины, а также экспортируется более чем в 40 стран мира.

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