Анатолий Шкрибляк: Продукция Agricom Group экспортируется в 40 стран

Сбор урожая овса на полях агрохолдинга еще продолжается. Кроме того, как сообщил Шкрибляк, в нынешнем году агрохолдинг намерен собрать рекордный урожай безглютенового овса.

Agricom Group – лидер по выращиванию безглютенового овса и производству продуктов переработки под торговыми марками «Добродия», San Grano, San Granola, WОWСЯНКА, YUMMOJI. Продукция Agricom Group представлена в крупнейших национальных торговых сетях во всех регионах Украины, а также экспортируется более чем в 40 стран мира.