Amnesty International: тортури вплинули на психічне здоров’я С.Клиха
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Тортури вплинули на психічне здоров’я засудженого у Росії українця Станіслава Клиха. Про це заявили у правозахисній організації Amnesty International, передає УНН.
В організації зазначили, що Станіслава Клиха і Миколу Карпюка "тортурами змусили до зізнань у серії вбивств", вони "стали жертвами пародії на правосуддя" в Росії.
"Станіслав Клих розповів, що його змушували пити горілку допоки він не втрачав свідомість, давали психотропні препарати, що змінюють свідомість, підвішували за грати його камери, катували електричним струмом та тримали в одиночній камері більше року. Жодну з цих заяв про катування не було розслідувано", - заявив директор Amnesty International у Європі та Центральній Азії Джон Дальхізейн.
С.Клих виглядав стривоженим протягом всього судового процесу, він роздягався в залі судового засідання, вигукував образи.
У листопаді 2015 року С.Клих порізався лезом на знак протесту проти відмови влади провести медичне обстеження. У жовтні 2016 року, він стверджував, що не пам’ятає дати народження і під час судового слухання просив, щоб його захищав Стас Михайлов – російська поп-зірка.
"Його повинен оглянути незалежний медичний спеціаліст якомога швидше", - зазначив Джон Дальхізейн.
Напередодні Верховний суд Росії залишив чинним вирок українцям Клиху і Карпюку - до 22,5 років і 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили в участі у Російсько-чеченській війні у 1994-1995 роках. Вони звинувачення відкидають.