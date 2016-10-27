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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Amnesty International: пытки повлияли на психическое здоровье С.Клиха

Amnesty International: пытки повлияли на психическое здоровье С.Клиха

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Пытки повлияли на психическое здоровье осужденного в России украинца Станислава Клих. Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International, передает УНН.

В организации отметили, что Станислава Клих и Николая Карпюка "пытками заставили к признаниям в серии убийств", они "стали жертвами пародии на правосудие" в России.

"Станислав Клих рассказал, что его заставляли пить водку пока он не терял сознание, давали психотропные препараты, изменяющие сознание, подвешивали за решетку его камеры, пытали электрическим током и держали в одиночной камере более года. Ни одно из этих заявлений о пытках не было расследовано", - заявил директор Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джон Дальхизейн.

С.Клих выглядел встревоженным в течение всего судебного процесса, он раздевался в зале судебного заседания, выкрикивал оскорбления.

В ноября 2015 года С.Клих порезался лезвием в знак протеста против отказа властей провести медицинское обследование. В октябре 2016 года, он утверждал, что не помнит даты рождения и во время судебного слушания просил, чтобы его защищал Стас Михайлов - российская поп-звезда.

"Его должен осмотреть независимый медицинский специалист как можно скорее", - отметил Джон Дальхизейн.

Накануне Верховный суд России оставил в силе приговор украинцев Клих и Карпюк - до 22,5 лет и 20 лет заключения соответственно. Их обвинили в участии в Российско-чеченской войне в 1994-1995 годах. Они обвинения отвергают.

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