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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Американець витратить лотерейний виграш на подарунок онукові

Київ • УНН

 • 8481 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Житель американського штату Меріленд виграв 50 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Американець витратить лотерейний виграш на подарунок онукові

Відомо, що переможцю 62 роки, він живе у місті Роквілл.

Американець зірвав лотерейний куш з другої спроби. Перший білет приніс йому 25,5 дол. виграшу, другий - 50 тис. дол.

Переможець планує витратити частину грошей на оплату рахунків. Ще частина призу стане подарунком для його новонародженого внука.

Нагадаємо, лотерея - хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як показує практика, більшу частину грошей новоспечені лотерейні мільйонери і мультимільйонери України витрачають на купівлю житла, автомобіля або подорожі.

Багато з них інвестують у майбутнє дітей або онуків. Наприклад, киянин Валерій Садовенко разом з дружиною вирішили витратити виграний у лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартирі у себе і у дочки, а також відкласти гроші внучці на майбутнє.

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