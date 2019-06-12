Американець витратить лотерейний виграш на подарунок онукові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Житель американського штату Меріленд виграв 50 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відомо, що переможцю 62 роки, він живе у місті Роквілл.
Американець зірвав лотерейний куш з другої спроби. Перший білет приніс йому 25,5 дол. виграшу, другий - 50 тис. дол.
Переможець планує витратити частину грошей на оплату рахунків. Ще частина призу стане подарунком для його новонародженого внука.
Нагадаємо, лотерея - хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як показує практика, більшу частину грошей новоспечені лотерейні мільйонери і мультимільйонери України витрачають на купівлю житла, автомобіля або подорожі.
Багато з них інвестують у майбутнє дітей або онуків. Наприклад, киянин Валерій Садовенко разом з дружиною вирішили витратити виграний у лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартирі у себе і у дочки, а також відкласти гроші внучці на майбутнє.