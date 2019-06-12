Американец потратит лотерейный выигрыш на подарок внуку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Житель американского штата Мэриленд выиграл 50 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Известно, что победителю 62 года, он живет в городе Роквилл.
Американец сорвал лотерейный куш со второй попытки. Первый билет принес ему 25,5 дол. выигрыша, второй - 50 тыс. долл.
Победитель планирует потратить часть денег на оплату счетов. Еще часть приза станет подарком для его новорожденного внука.
Напомним, лотерея - хороший способ улучшить свое финансовое положение, уверены исследователи. Их теорию подтверждают и сами игроки, включая украинцев. Как показывает практика, большую часть денег новоиспеченные лотерейные миллионеры и мультимиллионеры Украины тратят на покупку жилья, автомобиля или путешествия.
Многие из них инвестируют в будущее детей или внуков. Например, киевлянин Валерий Садовенко вместе с женой решили потратить выигранный в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на ремонт в квартире у себя и у дочери, а также отложить деньги внучке на будущее.